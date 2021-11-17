شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز يحذر لاعبى الطلائع من صحوة الفلاحين قبل موقعة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أحمد عبد العزيز المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبى فريقه من صحوة فريق غزل المحلة قبل ملاقاته بالجولة الرابعة للدورى العام على استاد جهاز الرياضة والمقرر لها عصر الجمعة المقبلة ، وتوقفت مسابقة الدورى قرابة الأسبوعين بسبب الأجندة الدولية، حيث إستكمل منتخب مصر مشواره بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر بعد تصدره لمجموعته.

وطالب أحمد عبد العزيز لاعبى فريقه بتحقيق انتصارهم الاول فى المسابقة بعدما خاض الفريق ثلاثة مباريات تعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل هدف وحيد وتلقت شباكه 6 أهداف فيما يحتل غزل المحلة المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 7 نقاط بعدما لعب 3 لقاءات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء ولم يخسر وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.

ودخل الطلائع خلال توقف الدوري معسكر مغلق بالاسماعيلية لمدة خمسة أيام خاض خلاله وديتين مع الإسماعيلى فاز فى الأولى بهدفين دون رد سجلهما ميدو جابر وأحمد سمير وتعادل سلبياً فى اللقاء الثانى.

وتصدر النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 9 نقاط، متفوقا على بيراميدز صاحب الوصافة بفارق الأهداف، فيما جاء غزل المحلة ثالثا برصيد 7 نقاط، وفى المركز الرابع يأتي البنك الأهلى برصيد 6 نقاط متفوقا على الزمالك صاحب المركز الأخير بفارق الأهداف.

وهناك 3 أندية فشلت حتى الآن فى الحصول على أي نقاط، في مقدمتها الإسماعيلى الذى تلقى 3 هزائم متتالية من الأهلى وسيراميكا وأخيرا من البنك، ثانى الأندية هو فاركو الوافد الجديد بعد الهزيمة من فيوتشر وبيراميدز وأخيرا الجونة، وثالث الأندية هو إيسترن كومبانى الوافد الجديد أيضا بعد الهزيمة من المقاولون وغزل المحلة وسموحة.