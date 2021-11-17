عضو الأهلي: أرفض التعليق على تصريحات الدرندلي.. وهذا أصعب ما واجهنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رفض محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي والمرشح لذات المنصب في الانتخابات المقبلة ضمن قائمة محمود الخطيب، التعليق على تصريحات خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي والمرشح على نفس المنصب، التي كشف خلالها تفاصيل خروجه من قائمة الخطيب.

وكان الدرندلي أكد أنه لم يقاطع جلسات المكتب التنفيذى للنادي لأنه جمد عمله لمدة عام بقرار من محمود الخطيب كاشفاً عن كواليس ما دار مع خالد مرتجي منافسه قبل إعلان قائمة رئيس النادي. (طالع التفاصيل).

وقال الدماطي، في ضيافة قناة "أون تايم سبورتس 1": "أرفض التعليق على تصريحات خالد الدرندلي، الانتخابات بالنسبة لي مباراة أحب الفوز بها بشرف دون الطعن في المنافس".

وأضاف: "الأمور في الأهلي قبل الانتخابات تسير على ما يرام لم أشك مطلقا في ترشح الخطيب للرئاسة رغم الأزمة الصحية الأخيرة".

وتابع: "أصعب ما واجه مجلسنا هو تأخرنا في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لم نحصل على لقب أول نسختين، سيطرنا محليًا وفزنا بكأس السوبر مرتين، لكن بطولة إفرقيا هي التاج الذي يبحث عنه جماهير الأهلي خاصةً أنها كان غائبا منذ عام 2013، الفوز بدوري أبطال إفريقيا في آخر نخستين أبرز إنجازات المجلس الحالي".

وشدد: "جماهير الأهلي أعظم عقلية جمهور في العالم، لا تعلق شماعات ولا تتحمل الخسارة، يقدر فريقه واسم النادي، لم تكن لتقبل أن تنتظر لمدة 30 عاما مثل ليفربول من أجل التتويج بالدوري، وهذا ما ينجح الأهلي لأنه يدفع المنظومة إلى الأمام، لا زلت أعتبر نفسي أحد مشجعي النادي الأهلي".

وأتم الدماطي تصريحاته قائلا: "قيمة عقد الرعاية والبث وصلا إلى 910 مليون في فترة المجلس الحالي، وهي الأعلى في تاريخ الأهلي".