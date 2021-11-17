الاتحاد الاردني يرد على تأكيد الاتحاد الآسيوي لجنس حارسة مرمى منتخب ايران

رد اتحاد كرة القدم الأردني حول قضية حارسة مرمى المنتخب الايراني للسيدات، ونفى تلقيه رداً من الاتحاد الآسيوي بشأن الطلب الأردني بالتحقق من جنس حارسة المرمى.

وكان اتحاد الكرة الاردني قد خاطب الاتحاد الآسيوي للعبة، لطلب التحقق من جنس حارسة مرمى منتخب إيران التي لعبت ضد المنتخب الوطني الأردني للسيدات في المباراة الحاسمة بتصفيات آسيا المقامة في أوزبكستان، وانتهت بفوز ايران بفارق الركلات الترجيحية مع تألق حارسة المرمى.

وقال مدير الإعلام في اتحاد كرة القدم الأردني “محمد عياصرة”، إن الاتحاد لم يصله أي رد من الاتحاد الآسيوي بهذا الشأن، نافيًا صحة الأخبار المتداولة عن إعلان الجهاز الوصي على كرة القدم في القارة الصفراء لنتائج التحقق التي تؤكد أن حارسة مرمى ايران أنثى.

وأوضح “عياصرة” لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الاتحاد الاردني لم يصله اي رد من الاتحاد الآسيوي، كما أن الأخير لم يصدر اي تعليق في هذا الموضوع بانتظار الرد الرسمي.