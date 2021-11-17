موعد المباريات الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 عن قارة افريقيا “كوت ديفوار ابرز الغائبين”

تعرف مع الخليج 365، على موعد المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة افريقيا، بعد ختام منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في الدور الثاني.

شهد دور المجموعات، خروج بعض الفرق الكبيرة في القارة السمراء، لعلى أبرزها فيلة كوت ديفوار الذي تخلى بصعوبة بالغة عن بطاقة التأهل لصالح الأسود الغير مروضة “الكاميرون“.

وصعدت منتخبات المغرب و مصر و مالي و السنغال دون عناء يذكر لمرحلة الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر، فيما وجدت منتخبات الجزائر و تونس و الكاميرون و نيجيريا و غانا و الكونغو الديمقراطية بعض الصعوبات، لتحسم تأهلها في آخر جولة.

كيف سيتم تحديد المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 في افريقيا؟

سيتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلين من دور المجموعات إلى مستويين وفقاً لآخر تصنيف للفيفا، ما يعني أن منتخبات السنغال، المغرب، تونس، الجزائر و نيجيريا ستتواجد في المستوى الأول في القرعة.

أما المستوى الثاني، فسيضم المنتخب المصري، بجانب المنتخب المالي و منتخب الكاميرون و منتخب الكونغو الديمقراطية و المنتخب الغاني.

ويلتقي منتخب من المستوى الأول مع منتخب من المستوى الثاني لتحديد 5 مباريات فاصلة، وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، ليتأهل الفائز في مجموع المباراتين إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

موعد قرعة المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 في افريقيا و القنوات الناقلة

يحين موعد قرعة المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، يوم 18 ديسمبر 2021 في العاصمة القطرية الدوحة.

وينقل بث مباشر لقرعة المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على الانترنت.

ومن المتوقع أن ينقل بث مباشر لمراسيم قرعة تحديد المباريات الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر 2022 عبر قناة بي ان سبورتس الإخبارية.

موعد المباريات الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 عن قارة افريقيا

لم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي عن مواعيد إقامة المباريات الفاصلة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 حتى الآن، لكن المرجح هو اقامة مباريات الذهاب والإياب خلال التوقف الدولي في مارس 2022 كما الحال الملحق الأوروبي.

ستقام المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 مباشرة بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في الكاميرون خلال يناير وفبراير من العام القادم بأسابيع قليلة، ما يعني ان معطيات عديدة قد تتغير في صفوف بعض الفرق من اصابات و تراجع مستوى وما شابه ذلك.