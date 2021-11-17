تعرف مع الخليج 365، على جدول مواعيد مباريات المنتخب الاماراتي في بطولة كأس العرب فيفا 2021، والمقرر إقامتها في قطر شهر ديسمبر 2021 تحت رعاية الفيفا لأول مرّة.

ويلعب الأبيض الاماراتي في المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2021، بجانب منتخبات تونس، موريتانيا و سوريا.

ويفتتح زملاء اسماعيل مطر مباريات بطولة كأس العرب بمواجهة نسور قاسيون يوم 30 نوفمبر 2021، وتقام المباراة على ملعب راس أبو عبود المونديالي، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

بعد ذلك يواجه منتخب الامارات العربية المتحدة شقيقه الموريتاني، يوم 3 ديسمبر 2021، وتقام المباراة على ملعب راس ابو عبود المونديالي، وتنطلق بداية من الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

وفي الجولة الثالثة من دور المجموعات، يلتقي المنتخب الاماراتي مع نظيره التونسي في اختبار صعب يوم 6 ديسمبر 2021، وتقام المباراة على ملعب الثمامة المونديالي، وتنطلق بداية من الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

جدول مواعيد مباريات الامارات في فيفا كأس العرب 2021