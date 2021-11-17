جدول ترتيب مجموعة الامارات في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الجولة 6 «صراع عربي على الملحق»

تعرف مع الخليج 365، على جدول ترتيب مجموعة الامارات (المجموعة الأولى) بعد الجولة 6 من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي شهدت مباراة منتخب لبنان امام الأبيض الاماراتي، و مواجهة سوريا لمنتخب ايران، فيما لعب العراق امام كوريا الجنوبية.

وانتزع المنتخب الاماراتي فوزاً غالياً من الأراضي اللبنانية بهدف نظيف وقعه علي مبخوت، ليعود بقوة للمنافسة على بطاقة الملحق الآسيوي مع لبنان و العراق.

وحقق منتخب كوريا الجنوبية فوزاً كبيراً بثلاثية نظيفة امام أسود الرافدين، ليواصل التحليق نحو مونديال قطر رفقة المنتخب الايراني.

ونجح المنتخب الايراني في تأمين صدارته للمجموعة الأولى، بعد الفوز الساحق بثلاثية نظيفة على حساب نظيره السوري، تاركاً نسور قاسيون في وضعية صعبة في مؤخرة المجموعة.

جدول ترتيب مجموعة الامارات في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الجولة 6