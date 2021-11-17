تعرف مع الخليج 365، على جدول ترتيب مجموعة الامارات (المجموعة الأولى) بعد الجولة 6 من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي شهدت مباراة منتخب لبنان امام الأبيض الاماراتي، و مواجهة سوريا لمنتخب ايران، فيما لعب العراق امام كوريا الجنوبية.
وانتزع المنتخب الاماراتي فوزاً غالياً من الأراضي اللبنانية بهدف نظيف وقعه علي مبخوت، ليعود بقوة للمنافسة على بطاقة الملحق الآسيوي مع لبنان و العراق.
وحقق منتخب كوريا الجنوبية فوزاً كبيراً بثلاثية نظيفة امام أسود الرافدين، ليواصل التحليق نحو مونديال قطر رفقة المنتخب الايراني.
ونجح المنتخب الايراني في تأمين صدارته للمجموعة الأولى، بعد الفوز الساحق بثلاثية نظيفة على حساب نظيره السوري، تاركاً نسور قاسيون في وضعية صعبة في مؤخرة المجموعة.
جدول ترتيب مجموعة الامارات في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الجولة 6
- ايران 16 نقطة من 6 مباريات
- كوريا الجنوبية 14 نقطة من 6 مباريات
- الامارات 6 نقاط من 6 مباريات
- لبنان 5 نقاط من 6 مباريات
- العراق 4 نقاط من 6 مباريات
- سوريا نقطتين من 6 مباريات
كانت هذه تفاصيل خبر جدول ترتيب مجموعة الامارات في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الجولة 6 «صراع عربي على الملحق» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.