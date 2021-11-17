جدول ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الجولة 6 «الأخضر يؤمن الصدارة»

تعرف مع الخليج 365، على جدول ترتيب مجموعة السعودية (المجموعة الثانية) بعد الجولة 6 من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي شهدت مواجهة المتصدر المنتخب السعودي منتخب فيتنام، وشقيقه العماني لنظيره الياباني، فيما واجه التنين الصيني منتخب أستراليا.

وحقق المنتخب السعودي فوزاً ثميناً من الأراضي الفيتنامية بهدف نظيف أمن به صدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، ليواصل الزحف نحو الهدف الأسمى ببلوغ مونديال قطر 2022.

وفي المباراة الثانية من المجموعة، حقق المنتخب الصيني تعادلا مفاجئاً امام منتخب أستراليا بهدف لكل فريق، ليفقد الكنغر الاسترالي الوصافة لصالح الكومبيوتر الياباني.

ونجح منتخب اليابان في العودة بفوز مهم للغاية من الأراضي العمانية بهدف نظيف، جعله ينتزع وصافة المجموعة الثانية من استراليا، معقداً في الوقت ذاته مهمة الأحمر العماني في بلوغ دور الملحق الآسيوي من المركز الثالث للمجموعة.

جدول ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الجولة 6