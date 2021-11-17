شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الوز عوام.. الحبيب وعمر يكملان مشوار الصقر ومعوض مع المنتخبات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابن الوز عوام.. مثل حى على استكمال الأبناء نجاحات الآباء فى الملاعب المصرية، بعدما استدعى مدربو المنتخبات الوطنية أكثر من لاعب من أبناء نجوم منتخب مصر السابقين، لتدعيم صفوف المنتخبات القومية فى المرحلة القادمة، سواء منتخب مصر الأولمبى أو منتخب مصر للناشئين.

وشهدت قائمة منتخب مصر الأولمبي استدعاء شوقي غريب الحبيب أحمد نجل أحمد حسن "الصقر" نجم وقائد منتخب مصر السابق والمتوج مع الفراعنة بأربعة بطولات كأس أمم إفريقية، وعميد لاعبي العالم بفضل كثرة مشاركاته الدولية مع منتخب مصر.

ويلعب الحبيب أحمد حسن في صفوف نادي زد ويقدم مستويات قوية ويتوقع الكثيرين أن يكون اللاعب امتدادا للصقر في الملاعب المصرية، لاسيما أن والده بدأت موهبته مبكرا مع الكرة المصرية عندما كان في صفوف الإسماعيلي قبل أن ينتقل للاحتراف في الدوري التركي والبلجيكي ويعود منه إلى الأهلي قبل أن يختتم مسيرته بقميص الزمتالك ويتولى منصب مدير منتخب مصر.

فيما استدعى منتخب الناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة، اللاعب عمر سيد معوض جناح الأهلي ونجل سيد معوض ظهير أيسر الأهلي السابق ومدرب منتخب مصر السابق، والذي يقدم مستويات قوية مع فريق الناشئين بالأهلي، ويملك إمكانيات فنية عالية، تساعده على أن يكون أحد نجوم الكرة المصرية في المستقبل القريب.

ويتوقع الكثيرين أن يكون عمر معوض امتدادا لوالده أحد أفضل لاعبي الجبهة اليسرى في تاريخ الكرة المصرية، حيث ينال اللاعب ثقة مدربيه بقطاع الناشئين بالأهلى، ويلعب فى مركز مختلف عن والده حيث يلعب في مركز الجناج وليس الظهير.

الحبيب وعمر ليسا الوحيدين من أبناء نجوم الكرة السابقين ولكن يوجد أكثر من لاعب يتوقع أن يكون لهم دور مع المنتخبات القومية في الفترة المقبلة مثل مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ونجل أحمد شوبير أسطورة حراسة المرمى بالقلعة الحمراء السابق، وأحمد نادر السيد نجل نادر السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمحترف حاليا في صفوف فيزيلا البرتغالي.