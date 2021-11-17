شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق محمد: سنعمل على مساعدة الأندية التى تعانى من أزمات مالية بالجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مرزوق محمد علي المرشح على رئاسة اتحاد الجودو، أن النهوض بالمستوى الفني للمنتخبات مرتبط بتوسيع قاعدة المشاركة وحث الأندية على اكتشاف المواهب والأبطال، من أجل بناء جيل قوي من اللاعبين.

وأضاف مرزوق، أن توسيع قاعدة المشاركة ونشر رياضة الجودو في جميع المحافظات يتطلب العمل على أكثر من محور في نفس التوقيت، على أن تكون الأولوية لمساعدة الأندية التي تعاني من أزمات مادية.

وتابع: "تحفيز الأندية للاهتمام برياضة الجودو أمر ضروري، وواجب على الاتحاد المصري، وحل أزمات ومشاكل تلك الأندية هو السبيل الوحيد لدفعهم نحو اكتشاف الأبطال والمشاركة في البطولات المحلية".

وأشار مرزوق إلى أنه لابد من استغلال طفرة الإنشاءات الرياضية الموجودة في جميع المحافظات، في إقامة البطولات المحلية والدولية أيضا، وإيجاد حوافر إضافية للاعبين المتميزين ماديا ومعنويا.

وقال المرشح على رئاسة الاتحاد، أن الاستعانة بالأبطال أصحاب الأسماء اللامعة في الجودو المصري وتواجدهم في البطولات المحلية، سيكون حافز إضافي للاعبين الصغار، وسيدفعهم نحو بذل المزيد من الجهد من أجل إعتلاء منصات التتويج.

ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد الجودو يوم 2 ديسمبر المقبل، وتشهد منافسة قوية على جميع المناصب.