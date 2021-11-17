اهداف مباراة تونس وزامبيا في إياب تصفيات كأس العالم 2022 اليوم الثلاثاء

شاهد اهداف مباراة تونس وزامبيا في إياب تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة أفريقيا، في الحولة الثانية، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021.
تأهل المنتخب التونسي إلى الدور النهائي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، عقب فوزه على ضيفه الزامبي بنتيجة 3-1 في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الثانية، والتي شهدت تعادل غينيا الاستوائية مع موريتانيا 1-1.
وسجل أهداف المنتخب التونسي عيسى العيدوني ومحمد دراغر وعلي معلول في الدقائق 18 و31 و43، فيما سجل هدف منتخب زامبيا فاشيون ساكالا في الدقيقة 80، وأهدر “وهبي الخرزي” ركلة جزاء للنسور في الدقيقة 28.
ورفع منتخب تونس رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر المجموعة الثانية ويتأهل للدور النهائي في تصفيات كأس العالم 2022، فيما توقف رصيد منتخب زامبيا عند سبع نقاط في المركز الثالث.
يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين بالجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 قد شهد فوز المنتخب التونسي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهم على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم بميدنة لواندا بزامبيا، سجل هدفي نسور قرطاج وهبي الخزري وأنيس بن سليمان.
اهداف مباراة تونس وزامبيا
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