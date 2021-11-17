شاهد فيديو اهداف مباراة الاردن وبيلاروسيا الدولية الودية اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، ضمن استعدادات النشامى لخوض منافسات كأس العرب قطر 2021 المقرر إقامتها بنهاية الشهر الجاري.

تعرض منتخب الاردن للهزيمة أمام مستضيفه منتخب بيلاروسيا بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب دينامو في العاصمة البيلاروسية مينسك، ضمن استعدادات النشامى لكأس العرب قطر 2021.

وسجل هدف المباراة الوحيد صالح بيلاروسيا اليوم أمام الاردن، لاعب خط وسط فريق باتي بوريسوف «إيفجيني يابلونسكي» في الدقيقة (20)، من زمن الشوط الأول.

وجاء الهدف بعد كرة طولية مرسله داخل منطقة جزاء الاردن من الجهة اليسرى، لمسها المهاجم برأسه إلى يابلونسكي الذي هيأها لنفسه وأطلق تصويبة صاروخية بقدمه اليسرى عانقت الشباك.

وكانت الاردن قد فازت على كوسوفو (2-0) في المباراة الأولى ضمن المعسكر التحضيري الحالي، والتي جرت مساء يوم الأربعاء الماضي 10 نوفمبر على استاد فاديل فوكيري في العاصمة بريشتينا.

وتعد مواجهتي كوسوفو وبيلاروسيا، هي المحطة التحضيرية الثالثة والأخيرة للنشامى تأهبًا لبطولة كأس العرب بنسختها الاستثنائية، والتي تقام بإشراف مباشر من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وبدأ منتخب الاردن التحضير لبطولة كأس العرب بشكل مبكر بعد تأهله إلى دور المجموعات على حساب السودان بشهر يونيو، وأقام معسكرًا تحضيرًا في شهر سبتمبر فاز فيه على البحرين بالمنامة (2-1)، بعد أن تعثر أمام هاييتي (0-2).

وفي الشهر الماضي (أكتوبر)، أقامت الاردن المعسكر التحضيري الثاني تحت قيادة المدرب العراقي عدنان حمد، وتفوقت وديًا على أوزبكستان بثلاثية نظيفة، قبل أن تكتسح ماليزيا برباعية دون رد.

وسيستهل منتخب النشامى منافسات كأس العرب 2021 بمواجهة السعودية يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 على استاد المدينة التعليمية بنادي الريان، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم ايضًا المغرب وفلسطين.

شاهد فيديو اهداف الاردن وبيلاروسيا ضمن استعدادات كأس العرب قطر 2021

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