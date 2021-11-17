هولندا تلحق بالمتأهلين وتركيا وأوكرانيا ووليز إلى الملحق الأوروبي



تغلبت فرنسا، الضامنة تأهلها إلى نهائيات كأس العالم، الثلاثاء، على مضيفتها فنلندا 2-صفر، في حين تمكنت هولندا من العودة إلى النهائيات بفوزها على النروج، بينما خطفت ويلز بطاقة الملحق بتعادل مع بلجيكا، بالإضافة إلى تركيا التي تنافس في الملحق.



حجز المنتخب الهولندي مقعده في نهائيات كأس العالم بفوزه على ضيفه منتخب النرويج بهدفين دون مقابل في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.



ورفع منتخب الطواحين رصيده إلى 23 نقطة في ترتيب المجموعة السابعة بفارق نقطتين عن تركيا التي فازت خارج أرضها على مونتينيغرو (2-1) وضمنت خوضها الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.



وانضمت هولندا إلى إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إنكلترا، كرواتيا، سويسرا، بلجيكا، الدنمارك وصربيا عن القارة العجوز، البرازيل عن أميركا الجنوبية وقطر المضيفة.



وأحرز ستيفن بيرجوين الهدف الأول في الدقيقة 84 قبل أن يضيف ممفيس ديباي الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.



وانضمت هولندا العائدة إلى نهائيات كأس العالم بعد غيابها عن النسخة الأخيرة، إلى إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إنكلترا، كرواتيا، سويسرا، بلجيكا، الدنمارك وصربيا عن القارة العجوز، البرازيل عن أميركا الجنوبية وقطر المضيفة.



وفي المباراة الأخرى، تقدمت مونتينيغرو في الدقيقة الثالثة عبر فاتوس بيكيرجاج قبل أن تعود تركيا من خلال كريم أكتور أوغلو (22) وأوركون كوكشو (60)، كما فازت لاتفيا 3-1 في جبل طارق في مباراة هامشية.



فرنسا تمنح بطاقة الملحق لأوكرانيا

وأسدت فرنسا خدمة لأوكرانيا التي انتزعت بطاقة الملحق بفوزها على البوسنة والهرسك 2-صفر الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.



ورفعت فرنسا رصيدها إلى 18 نقطة مقابل 12 لأوكرانيا، و11 لفنلندا.



أجرى مدرب فرنسا ديدييه ديشان خمسة تبديلات على التشكيلة التي خاضت المباراة ضد كازاخستان في الجولة الماضية وخرجت بنتيجة كاسحة 8-صفر، فأراح بعض نجوم الصف الأول أمثال مهاجم ريال مدريد الاسباني كريم بنزيمة ولاعب وسط تشلسي نغولو كانتي، فحل بدلا منهما مهاجم باير ليفركوزن الألماني الشاب موسى ديابي الذي سيخوض أول مباراة له أساسيا في مسيرته، ولاعب وسط موناكو اوريليان تشواميني.



وعلى الرغم من سيطرة منتخب فرنسا بطل دوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي على حساب إسبانيا، بنسبة كبيرة بلغت 63 في المئة في الشوط الأول، فإنه لم يخلق العديد من الفرص، في حين كانت الأبرز لفنلندا بواسطة مهاجم نوريتش سيتي الإنكليزي تيمو بوركي الذي سدد كرة مباغتة تصدى لها قائد فرنسا هوغو لوريس (30).





ويلز تخطف بطاقة الملحق

وخطفت ويلز بطاقة الملحق وضمنت أن تكون من بين المنتخبات المصنفة في المستوى الأول، بتعادلها الثلاثاء مع بلجيكا 1-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة للمجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.



ورفعت بلجيكا التي كانت ضمنت مقعدها في العرس الكروي في الجولة الماضية رصيدها إلى 20 نقطة، مقابل 15 لويلز و14 لتشيكيا الفائزة على إستونيا بهدفين نظيفين والتي ضمنت بدورها خوض الملحق على الرغم من احتلالها المركز الثالث في المجموعة وذلك بسبب تصنيفها في النسخة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.



وخاضت ويلز المباراة من دون نجم ريال مدريد الاسباني غاريث ويلز المصاب وتخلفت في النتيجة بهدف لصانع ألعاب بلجيكا ومانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين بعد مرور 12 دقيقة.



لكن أصحاب الارض أدركوا التعادل عبر كيفر مور مستغلا تمريرة عرضية من الجناح دانيال جيمس (32).



يذكر أن ويلز شاركت مرة واحدة في نهائيات كأس العالم وحدث ذلك في نسخة السويد عام 1958 عندما خرجت في ربع النهائي أمام البرازيل.



(فرانس برس)