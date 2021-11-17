الجزائر وتونس تكملان الدور الحاسم في التصفيات الأفريقية لمونديال قطر

المنامة - ياسر ابراهيم - تأهل كل من المنتخبين التونسي والجزائري الى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، ضمن تسعة منتخبات أفريقية تتنافس في مارس المقبل على التأهل.



وصعد المنتخب التونسي إلى الدور الحاسم، عقب تغلبه على ضيفه منتخب زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن المرحلة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية.



وأحرز عيسى العيدوني الهدف الأول للمنتخب التونسي في الدقيقة 18، وأضاف محمد دراغر الهدف الثاني في الدقيقة 31 قبل أن يحرز علي معلول الهدف الثالث في الدقيقة 43، وفي الدقيقة 80 سجل فاشيون ساكالا هدف زامبيا الوحيد.



وفي مباراة أخرى تأهل المنتخب الجزائري، بعد تعادله مع ضيفه منتخب بوركينا فاسو 2-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.



وتقدم المنتخب الجزائري بهدف سجله رياض محرز في الدقيقة 21، وتعادل منتخب بوركينا فاسو عن طريق زكريا سانوغو في الدقيقة 37.



وأعاد سفيان فيغولي التقدم للمنتخب الجزائري بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 68، إلا أن إيوسوفو دايو سجل الهدف الثاني لمنتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.



ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن بوركينافاسو.



وواصل المنتخب الجزائري مشواره المميز بتجنب الخسارة في 33 مباراة على التوالي، ليتقدم خطوة نحو الرقم القياسي العالمي المسجل باسم منتخب إيطاليا بـ37 مباراة.



وأصبح في الدور الحاسم كل من الجزائر عن المجموعة الأولى ونيجيريا عن المجموعة الثالثة، والكاميرون التي حسمت تأهلها بالفوز على كوت ديفوار، عن المجموعة الرابعة ومالي عن المجموعة الخامسة، ومصر عن السادسة، وغانا ممثلة للمجموعة السابعة والسنغال بطلة المجموعة الثامنة والمغرب التي تصدرت المجموعة التاسعة إضافة إلى الكونغو الديمقراطية بطلة المجموعة العاشرة، وتونس عن المجموعة الثانية.



وتقام مباريات الدور الحاسم في شهر مارس/آذار المقبل لتحديد المنتخبات الخمسة التي ستمثل قارة أفريقيا في مونديال قطر.



المصدر: وكالات