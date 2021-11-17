الامارات | خالد بن محمد بن زايد يشهد توقيع عقد شراكة بين «ثقافة وسياحة أبوظبي» والرابطة الأميركية للسلة

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن محمد بن زايد يشهد توقيع عقد شراكة بين «ثقافة وسياحة أبوظبي» والرابطة الأميركية للسلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مراسم توقيع شراكة تمتد لسنوات عدة بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، لتستضيف أبوظبي مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي.

وسلّط سموّه الضوء، خلال مراسم توقيع الشراكة، على أهمية استضافة الفعاليات الرياضية العالمية في أبوظبي، لتعزيز حضورها على المشهد الرياضي الدولي، وتحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في أنشطة اللياقة البدنية، وتبني نمط حياة صحي، إضافة إلى تعزيز مكانة الإمارة بصفتها مركزاً مهماً للفعاليات الرياضية العالمية.

يذكر أن مبادرة «زوروا أبوظبي»، التابعة للدائرة، أصبحت الشريك الرسمي والوجهة السياحية للرابطة الأميركية في الصين وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبموجب الشراكة، تستضيف أبوظبي مباراتين تمهيديتين قبل الموسم خلال أكتوبر 2022، كما تشمل تجارب تفاعلية بحضور نجوم السلة الأميركية الحاليين والمُعتزلين ودوري الناشئين لكرة السلة، المعروف اختصاراً بـ«جونيور إن بي إيه»، لصالح اللاعبين واللاعبات في مدارس الإمارات، إضافة إلى عيادات اللياقة البدنية «إن بي إيه فيت» للتوعية بأهمية الصحة واللياقة، كما تستضيف أبوظبي دوري الألعاب الإلكترونية (NBA 2K).

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