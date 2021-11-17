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الامارات | «دي فنان» يحرز ذهبية المهور في بطولة فيرونا

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر المهر دي فنان، لمربط دبي للخيول العربية، أول من أمس، بالميدالية الذهبية للمهور، في بطولة فيرونا الدولية لجمال الخيل العربية التي أقيمت في إيطاليا.

وتوج المهر فدوى ديل بالازوتو بفضة المهور بعمر السنة، كما تمكن المهر دي وناس من إحراز برونزية المهور. من جانبه، أعرب المشرف العام، مدير عام مربط دبي للخيول العربية، المهندس محمد التوحيدي، في بيان صحافي، عن سعادته بالتتويج الذهبي للمهر دي فنان، معتبراً المهر مشروع فحل متميز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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