الامارات | سالم البوت مدرباً لفريق الرمس

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم البوت مدرباً لفريق الرمس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت اللجنة الفنية المكلفة إدارة نادي الرمس، المدرب المواطن سالم محمد البوت، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى.

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، سالم سلطان الدرمكي، أن «اللجنة الفنية استعرضت مجموعة من الأسماء المرشحة لقيادة الفريق الأول، وكان من ضمنها سالم البوت، الذي تم اختياره للمهمة كونه الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، لما يتمتع به من خبرات وتجارب فنية مميزة، بالإضافة إلى أنه قريب من النادي، وقادر على التعامل مع المعطيات والظروف في تجربته التدريبية الجديدة مع ناديه، الذي تربى فيه منذ أن كان لاعباً بفرق المراحل السنية، ونحن كمجلس إدارة نرحب به ونتمنى له وللكادر الفني والإداري كل التوفيق».

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