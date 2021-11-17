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الامارات | غوانيو.. أوّل سائق صيني في تاريخ الفورمولا 1

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هونغ كونغ ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن غوانيو.. أوّل سائق صيني في تاريخ الفورمولا 1 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق ألفا روميو، أمس، أنّ دجو غوانيو سيدافع عن ألوانه في الموسم المقبل 2022، ليصبح بالتالي أوّل سائق صيني يشارك في بطولة العالم للفورمولا 1.

وسيزامل غوانيو، ابن الـ22 عاماً، والذي يخوض منافسات بطولة سباقات فورمولا2 هذا الموسم، الفنلندي فالتيري بوتاس، القادم من مرسيدس، بعد خمسة أعوام مع فريق «الأسهم الفضية»، ليحل بدلاً من مواطنه كيمي رايكونن، الذي كان أعلن في وقت سابق من العام الحالي اعتزاله سباقات الفئة الأولى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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