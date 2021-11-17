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الامارات | 35 فريقاً تشارك في البطولة المفتوحة للسلة بدبي

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت «البطولة المفتوحة لكرة السلة للشباب»، التي تنظمها أكاديمية «جام سبورتس»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى نهاية فبراير المقبل، بمشاركة 35 فريقاً من 15 نادياً وأكاديمية رياضية بالدولة، من بينهم فريق لأصحاب الهمم.

وتشارك في البطولة أربعة أندية، هي: النصر، وشباب الأهلي، وخورفكان، والشارقة، إضافة إلى 11 أكاديمية رياضية متخصصة في كرة السلة من مختلف إمارات الدولة. وتقام البطولة في ملاعب مدرسة الاتحاد الخاصة بمنطقة جميرا، والمدرسة الفرنسية الدولية بمنطقة عود ميثاء، وأكاديمية تشامبس بمجمع دبي للاستثمار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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