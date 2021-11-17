الامارات | ميرزا: سرعة الرياح وراء خسارة ذهبية «ضد الساعة» في «الدراجات العربية»

شكرا لقرائتكم خبر عن ميرزا: سرعة الرياح وراء خسارة ذهبية «ضد الساعة» في «الدراجات العربية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف قائد منتخب الدراجات، يوسف ميرزا، عن سبب خسارة المنتخب الوطني لذهبية سباق الدراجات ضد الساعة فرقي، الذي حلّ فيه المنتخب الوطني في المركز الثاني خلف المنتخب الجزائري، الذي فاز بالميدالية الذهبية بفارق 30 ثانية في البطولة العربية المقامة حالياً في مصر، مشيراً إلى أن المنتخب حقق إنجازاً كبيراً بالنظر إلى التوقيت، ومعدل السرعة الذي وصل إلى 49.5 كم في الساعة.

وقال يوسف ميرزا لـ«الإمارات اليوم»: «واجهنا ظروفاً صعبة قبل انطلاق البطولة، منها العملية الجراحية التي أجريتها قبل 37 يوماً من انطلاق البطولة العربية، التي أثرت في فترة الإعداد ولكن الحمد لله نجحنا في الوصول إلى معدل سرعة قوي يشير إلى رغبة الفريق في تحقيق إنجاز للإمارات في البطولة العربية».

وعن أهم الصعوبات التي واجهها المنتخب الوطني في سباق الكبار، الذي ضم سبعة منتخبات، هي: مصر، الإمارات، السعودية، الجزائر، قطر، الكويت، المغرب، أشار يوسف ميرزا إلى أن السباق شهد رياحاً قوية أثرت في كل المتسابقين خلال السباق، إضافة إلى وجود مرتفعات في الطريق، ورمال الصحراء التي تعوق الدراجين في السباق، بجانب قوة منتخب الجزائر الذي استعد جيداً للبطولة.

وشهد سباق ضد الساعة فرقي لمسافة 60 كم خسارة لاعب المنتخب، سيف معيوف الكعبي، الذي أرهق في السباق فأكمل المتسابقين الدورة الأخيرة بثلاثة لاعبين فقط.

وشهد اليوم الثالث من البطولة العربية تحقيق البعثة الإماراتية ميداليتين ذهبيتين ليصل إجمالي الميداليات الإماراتية في البطولة إلى ثماني ميداليات، (أربع ذهبيات وأربع فضيات)، وذلك عقب إحراز دراجة المنتخب الوطني، صافية الصايغ، الميدالية الذهبية في سباق ضد الساعة فردي تحت 23 سنة، في السباق الذي شارك فيه ثماني متسابقات، كما فاز الدراج الشاب، محمد المطويعي، بالميدالية الذهبية في سباق فردي ضد الساعة متفوقاً على 12 متسابقاً.

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