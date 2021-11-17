الامارات | فوز «بن دري» و«الذئاب» في بطولة الحبتور للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «بن دري» و«الذئاب» في بطولة الحبتور للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق بن دري فوزاً كبيراً على منافسه فريق انكورا بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، في أولى مبارياتهما ببطولة نادي ومنتجع الحبتور الشهرية للبولو، كما خطف فريق ذئاب دبي الفوز في المباراة الافتتاحية من منافسه فريق هيسكث بخمسة أهداف مقابل أربعة. من جهة ثانية، تقام اليوم مباراتا الدور قبل النهائي، حيث يلتقي «بن دري» مع «هيسكث» و«انكورا» مع «مهرة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news