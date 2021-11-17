الامارات | أمينة دشتي.. مهندسة إلكترونيات وأول إماراتية تدير نزالات مونديال الكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة دشتي.. مهندسة إلكترونيات وأول إماراتية تدير نزالات مونديال الكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت مهندسة الإلكترونيات، أمينة دشتي (28 عاماً)، أمس، وباقتدار، مشواراً جديداً في رحلة نجاحها في إدارة نزالات الكاراتيه، بعد أن أصبحت أول إماراتية وخليجية تقود نزالات في نهائيات كأس العالم للكاراتيه، التي تقام حالياً بنسختها الـ25 في مجمع حمدان بن محمد الرياضي بدبي، وتمتد حتى 21 الجاري، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من 117 دولة، في حدث عالمي تستضيفه الدولة والمنطقة للمرة الأولى تاريخياً.

وقالت أمينة دشتي لـ«الإمارات اليوم»: «الدعم الكبير من اتحاد اللعبة كان وراء منحي فرصة دخول عالم التحكيم، والارتقاء تدريجياً إلى أن حصلت على الشارة الدولية، سواء في 2018 على صعيد (الكاتا)، أو في 2019 على صعيد (الكوميتيه)، قبل أن أنجح أول من أمس في اجتياز اختبارات الاتحاد الدولي في دورة ترقية الحكام، المقامة على هامش مونديال دبي، بأن أنال شارة (قاضٍ من المستوى A)، التي فتحت الباب الواسع أمام وجودي ضمن الأطقم التحكيمية في بطولة دبي، وأحقق إنجاز أول حكمة إماراتية وخليجية بتاريخ رياضة الكاراتيه، تتولى إدارة نزالات في نهائيات كأس العالم».

وأوضحت: «تشجيع رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر الرزوقي، والدعم الكبير الذي يقدمه على الدوام للاعبي ولاعبات الدولة، كانا وراء دخولي عالم التحكيم من الباب الواسع، إذ إن الشارة الدولية في (الكاتا) جاءت خلال استضافة دبي للدوري العالمي (البريميرليغ) 2018، قبل أن أتجه إلى الأردن في العام التالي للحصول على الشارة الآسيوية خلال البطولة القارية، ما سهّل من مهمتي في اكتساب خبرات إدارة المسابقات المحلية، ليواصل اتحاد اللعبة دعمه للطواقم التحكيمية الإماراتية، بترشيح أربعة حكام من ضمنهم أنا، لخوض دورة الحكام التي أقيمت بين 11 و15 الجاري على هامش مونديال دبي، في خطوة منحتني فرصة النجاح والحصول على شارة (قاضٍ من المستوى أيه)، والانضمام إلى طواقم حكام مونديال دبي».

وأضافت: «ترشيحي من قبل الاتحاد الإماراتي للوجود المستمر في الدورات التي تقام على هامش البطولات القارية، ثم العالمية، كان وراء قدرتي على تحقيق هذا الإنجاز».

واختتمت: «طموحاتي كبيرة، وأتطلع إلى عكس الصورة المشرقة التي تحظى بها المرأة الإماراتية، بأن أصبح أول حكمة على مستوى المنطقة تنجح في إدارة نزالات في دورة أولمبياد فرنسا 2024».

• دشتي (28 عاماً) اجتازت أول من أمس اختبارات الحكام للاتحاد الدولي، حيث تدير نزالات المونديال الحالي في دبي والمستمر حتى 21 الجاري.

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