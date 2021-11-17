الامارات | «الانضباط» تعتمد خسارة «آرابيا» في الدرجة الثانية بسبب «فحوص كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» تعتمد خسارة «آرابيا» في الدرجة الثانية بسبب «فحوص كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم فريق «أتلتيكو آرابيا» في دوري الدرجة الثانية بالخسارة 3-صفر أمام فريق لافال يونايتد في الأسبوع الثالث، وذلك بسبب عدم استكماله الحد الأدنى من فحوص فيروس كورونا للاعبين، وذلك بعد الاطلاع على التقرير المقدم من حكم ومراقب المباراة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة المستشار سعيد الحوطي. وقررت اللجنة أيضاً إيقاف عمير أحمد يوسف، لاعب فريق ريجينال، مباراتين، وتغريمه 2000 درهم للتلفظ على الحكم، خلال مباراة لا ليغا أتش بي.

وفرضت اللجنة غرامة مالية على الحمرية وخورفكان قدرها 500 درهم، لتأخر نزول فريقيهما أرض الملعب لمدة سبع دقائق قبل بداية الشوط الثاني، ووجهت اللجنة كذلك عقوبة لفت النظر إلى نادي النصر، لدخول غير المخولين إلى ملعب المباراة، وذلك في مسابقة دوري الشباب تحت 19 عاماً.

وقررت لجنة الأنضباط كذلك فرض غرامة مالية على الرمس قدرها 1750 درهماً، لحصول لاعبيه على سبعة إنذارات في المباراة الواحدة، في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاماً.

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