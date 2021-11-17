الامارات | مدرب بني ياس إيسيلا مرشح لتدريب منتخب رومانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بني ياس إيسيلا مرشح لتدريب منتخب رومانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الصحف الرومانية أن المدرب، دانيال إيسيلا، الذي يتولى حالياً تدريب فريق بني ياس، هو المرشح الأول لتولي قيادة المنتخب الروماني، خلفاً لميريل رادوي الذي غادر المنصب، بعد فشله في قيادة المنتخب لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، عبر التأهل المباشر، أو الحصول على بطاقة الملحق، وذلك بعد أن أنهى التصفيات في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

وذكرت صحيفة «ديجي سبورت» أن إيسيلا هو المرشح الأبرز لقيادة المنتخب، وأن الاتحاد الروماني يتعين عليه البحث عن مدرب لخلافة رودوي، وأن الأنظار متجهة نحو مدرب «السماوي»، لكون لديه خبرة جيدة مع تدريب المنتخبات، وأنه سبق له العمل مساعداً لمدرب منتخب رومانيا الأول، ومدرباً لمنتخب رومانيا تحت 21.

ونقلت صحيفة «ديجي سبورت» تصريحات المرشح السابق لاتحاد الكرة الروماني، مارسيل بوكاك، التي أكد فيها أن ايسيلا الخيار المناسب لتولي المهمة، وقال: «الحل الذي يجب أن نضعه في الاعتبار هو المدرب دانيال إيسيلا، لقد قاد منتخب الشباب لنصف نهائي يورو 2019، ولديه خبرة طويلة، لقد حدد عقده مع بني ياس وهذا يعني أنه يقوم بعمل جيد هناك».

وأكد أن إيسيلا لديه خبرة تصل لسبع أو ثماني سنوات في كرة القدم الرومانية، وقال: «لا أفهم السبب وراء عدم تلقيه مكالمة هاتفية وسؤاله حول ما إذا كان مهتماً بالأمر».

وكانت بصمة المدرب الروماني مع بني ياس، ظهرت في موسمه الأول (الموسم الماضي)، إذ فاجأ المراقبين بصدارته لجدول المنافسة منذ الجولة الثالثة، وفقدانها لاحقاً، قبل أن يستعيدها قبل جولتين من نهاية المنافسة، ويؤجل حسم اللقب حتى الجولة الأخيرة من المنافسة التي ابتسمت في الأخير لمنافسة الجزيرة.

لكن في الموسم الحالي لا يعيش إيسيلا أفضل أوقاته مع بني ياس، إذ أن «السماوي» لم يقدم إي أداء مقنع حتى الآن، إذ يحتل الفريق المركز الـ11 برصيد تسع نقاط فقط، وذلك بعد مرور تسع جولات.

وقال المدرب الروماني، الأسبوع الماضي، في تصريحات لصحيفة «برو سبورت» الرومانية، إن وضعهم صعب في الوقت الحالي، مضيفاً: «الأمور تصبح صعبة للغاية حينما تخسر ستة لاعبين مؤثرين ولا يكون لديك البديل المناسب، بالنسبة لي لست قلقاً من الإقالة، الإدارة تعرف الوضع الذي نمرّ به، ومن الجيد أنهم صبورون، بالنسبة لنا فزنا في الجولة الماضية قبل فترة التوقف، وهو بكل تأكيد أمر جيد».

• فريق بني ياس في المركز 11 برصيد تسع نقاط، بعد مرور تسع جولات من الدوري.

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