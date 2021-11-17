الامارات | مانشيني واثق من تأهل إيطاليا إلى مونديال 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشيني واثق من تأهل إيطاليا إلى مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم، روبرتو مانشيني، إنه على ثقة تامة بأن «إيطاليا ستتأهل إلى مونديال 2022». وتابع في تصريح صحافي، بعد التعادل السلبي، أول من أمس، أمام إيرلندا الشمالية، والتأهل إلى الملحق الأوروبي: «أنا محبط». وأضاف: «جعلنا الحياة صعبة، وكان يجب حسم التأهل منذ مباراتين، كانت لدينا فرص لم نستغلها، الآن يجب علينا أن نتقدم بخطى ثابتة، لأنه لاتزال هناك فرصة». وتابع: «أنا مؤمن بأننا فريق عظيم، إنها لحظة صعبة وسنتخطاها».

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