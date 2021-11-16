وسائل إعلام: مرتضى منصور يعود لرئاسة نادي الزمالك الخميس المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مجلس إدارة نادي الزمالك المجمّد، برئاسة مرتضى منصور، سيعود إلى القلعة البيضاء يوم الخميس المقبل.

ونقل موقع "صدى البلد" عن مصدر بوزارة الشباب والرياضة قوله إن مجلس الزمالك المجمد، برئاسة مرتضى منصور، سيعود لإدارة النادي الخميس المقبل على أقصى تقدير.

وأوضح المصدر أن الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة أوصت بضرورة تنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر لمصلحة مرتضى منصور ومجلسه بضرورة إلغاء قرار الوزير أشرف صبحي، الصادر في الـ 29 من نوفمبر عام 2020، بتجميد المجلس بدعوى وجود مخالفات مالية تم إحالتها لنيابة الأموال العامة التي لم تصدر قراراً فيها حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن مرتضى منصور تواصل مع وزير الشباب والرياضة الدكتور شرف صبحي، والمتواجد حالياً في الإمارات، لتنفيذ الحكم ومناقشة آليات تسلمه إدارة النادي مرة أخرى .

وأفاد الموقع بأن مرتضى منصور اشترط تشكيل لجنة ثلاثية من الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ومديرية الشباب والرياضة لتسلم النادي حتى تكون القرارات التي اتخذت على مدار العام الماضي مسئولية اللجان التي تولت المهمة.

وقبل أيام، أصدر مرتضى منصور رئيس الزمالك بياناً رسمياً أعلن عبره رفضه التقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعدم تنفيذ قرار عودته لرئاسة نادي الزمالك.

والشهر الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبول طعن مرتضى منصور الذي طالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس الزمالك، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب لحين انتهاء مدته.