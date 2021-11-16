الجزائر تحبط مغامرة بوركينا فاسو وتحسم تأهلها إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم «قطر 2022»

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح المنتخب الجزائري في حسم تأهله إلى المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، وذلك بعد تعادله مع ضيفه بوركينا فاسو، بهدفين لكل منهما، في المواجهة الحاسمة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "مصطفى تشاكر"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة.

تقدم منتخب الجزائر عن طريقه نجمه رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في الدقيقة 21، قبل أن يدرك زكريا سانوجو التعادل لمنتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، أحرز سفيان فيغولي الهدف الثاني لمنتخب "محاربى الصحراء" في الدقيقة 68، وبعدها تعادل إيوسوفو دايو عن طريق ضربة جزاء بالدقيقة 83 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، حسم منتخب الجزائر صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، فيما يأتي منتخب بوركينا فى المركز الثاني برصيد 12 نقطة.