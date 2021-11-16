شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم كارلوس كيروش مع منتخب مصر قبل المرحلة النهائية للمونديال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، الفراعنة للتأهل إلى المرحلة النهائية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة المقرر إقامتها في قطر عام 2022.

وفاز منتخب مصر على منتخب الجابون 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم بإستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمباراة الفاصلة لكأس العالم 2022 بقطر، ليرتفع رصيد المنتخب للنقطة 14 معززًا بهم تصدره للمجموعة ويتأهل عن المجموعة، ينما يتوقف رصيد الجابون عند النقطة السابعة .

وقاد كارلوس كيروش منتخب مصر في 5 مباريات منذ توليه المسئولية خلفا لحسام البدرى، مباراة ودية و4 في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم المقرر أقامتها في قطر 2022.

لعب: 5 مباريات

فاز: 4 مباريات

تعادل: مواجهة واحدة

خسر: 0

سجل: 10 أهداف

استقبل: 3 أهداف