شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب تقريرًا عن دوليى الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من معاونيه إعداد تقريرًا عن اللاعبين الدوليين بالفريق الأبيض مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية، ومعرفة حالة كل لاعب فى المعسكر المقبل خلال تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويرغب كارتيرون فى الوقوف على حالة كل لاعب دولي سواء شارك أم كان احتياطيًا أو شارك على فترات، ومستواه من الناحية الفنية والبدنية، قبل الانضمام لصفوف الفريق.

وانضم محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وإمام عاشور ومصطفى فتحي لتواجدهم لصفوف المنتخب الأول لخوض مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، بالإضافة إلى الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لتواجدهما في صفوف المنتخب التونسي للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، في حين أنضم المغربي أشرف بن شرقي لمعسكر أسود الأطلس لخوض مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وفي نفس الوقت انضم كل من السيد عطية حارس مرمي فريق 2001 وزميله المدافع حسام عبد المجيد، اللذين تم تصعيدهما للفريق الأول، لمعسكر المنتخب الأولمبي.