شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فخرى: خالد جلال استبعدنى من المشاركة مع البنك الأهلى بسبب قلة الخبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فخري، لاعب الأهلي، كواليس انتقاله للقلعة الحمراء قادما من غزل المحلة في عام 2018، مؤكدا أن علاء ميهوب عضو اللجنة الفنية السابق بالأهلي كان يتابعنه أثناء وجوده في غزل المحلة، وسمير كمونة هو أول من صعده للدرجة الأولى بالمحلة، ومحمد عامر صاحب فضل عليه فى لعب مباريات كثيرة في الدرجة الثانية مع الفلاحين، وكل هذه العوامل ساعدته على الانتقال للأهلى.

وعن انتقاله إلى البنك الأهلي في الموسم الماضي قال فخري في تصريحات لبرنامج "الأشبال" على قناة الأهلي: "محمد يوسف تحدث معي بعد مشاركتي مع الأهلي في نهاية الموسم قبل الماضي تحت قيادة رينيه فايلر، وأكد لى أنه يحتاج إلى لاعب فى مركز رقم 10 وكان يتابعني جيدا خلال الفترة الماضية".

وأكمل: "لعبت مع محمد يوسف بالبنك الأهلي في بداية الدوري في أول 3 مباريات، وتم استبعادي من المباراة الرابعة ولكن عدت بعدها للقائمة قبل أن يرحل عن تدريب الفريق، ولكن بعد قدوم خالد جلال لم أشارك بحجة قلة الخبرات، وتحدثت مع كريم شحاتة مدير الكرة بالبنك الأهلي لمعرفة النواقص التي لدي وتسببت في ابتعادي عن المشاركة من أجل تصحيحها".

وتابع: "كريم شحاتة أكد لي أنه لا ينقصني شيء ولكن خالد جلال يرغب في الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرات بسبب موقف الفريق في المنافسة على الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، وأكد لي أن النادي سيجدد إعارتي ولكن لم يحدث نصيب".

وأضاف: "فايلر اعتمد على مجموعة من اللاعبين الناشئين وأنا منهم بشكل كبير بعد العودة من فترة كورونا وكان يمنحنا الفرصة للمشاركة في المباريات،و أول مباراة ألعبها مع الفريق الأول كانت أمام الشباب السعودي وأول مباراة رسمية كانت تحت قيادة فايلر في مباراة اف سي مصر بالدوري".