شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر بعد مباراة الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب الوطنى الفوز على الجابون، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة من التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

أحرز أهداف منتخب مصر محمد مجدى أفشة من ضربة جزاء في الدقيقة 4، ثم هدف عكسي في الدقيقة 74 لمدافع الجابون يوهان أوبيانج، بينما أحرز هدف الجابون جيم ألفينا في الدقيقة 54.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب مصر إلى 14 نقطة، محتلًا بها صدارة المجموعة السادسة بينما تجمد رصيد الجابون عند 7 نقاط في المركز الثاني، وضمن المنتخب الوطني التأهل إلى المرحلة الفاصلة في تصفيات المونديال، والتي ستقام مبارياتها في شهر مارس المقبل.

وجاء ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة السادسة والأخيرة كالتالى.. منتخب مصر فى الصدارة بـ 14 نقطة، والجابون فى المركز الثانى بـ 7 نقاط، وليبيا فى المركز الثالث بنفس عدد النقاط، وأنجولا فى المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

هدف تقدم المنتخب

هدف تعادل الجابون

الهدف الثانى للمنتخب