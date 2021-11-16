شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى يحتفل بفوز المنتخب على الجابون فى تصفيات كأس العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى ومنتخب مصر، بفوز الفراعنة على منتخب الجابون 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمباراة الفاصلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ونشر أحمد حجازى عبر حسابه الشخصى عبر موقع "تويتر"، صورا له من المباراة التي حسمها المنتخب بهدفين مقابل هدف، واكتفى بالتعليق بعلم مصر على الصور.

وفاز منتخب مصر على منتخب الجابون 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم بإستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمباراة الفاصلة لكأس العالم 2022 بقطر.

أحرز أهداف منتخب مصر محمد مجدى أفشة من ضربة جزاء فى الدقيقة 4، ثم هدف عكسى فى الدقيقة 74 لمدافع الجابون يوهان أوبيانج، بينما أحرز هدف الجابون جيم ألفينا فى الدقيقة 54.

ورفع المنتخب رصيده للنقطة 14 معززًا بهم تصدره للمجموعة ويتأهل عن المجموعة، بينما يتوقف رصيد الجابون عند النقطة السابعة.