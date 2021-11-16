شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فقرة ترفيهية فى مران الجونة استعدادا للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الجونة فقرة ترفيهية على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى، في الجولة الرابعة والمقرر لها بعد غدا الخميس بالدورى المصري.

ووضع رضا شحاته المدير الفني للجونة برنامجا تأهيليا للحارس عماد السيد، الوافد الجديد من صفوف الاتحاد السكندري الصيف الماضي أوشك الحارس على الانتهاء منه، لتقترب عودته للمشاركة مع الفريق الساحلي بعد غيابه في الجولات الثلاث الأولى.

وأكد رضا شحاتة للحارس، في جلسة خاصة معه على هامش تدريبات الجونة، وضعه في حسابات المشاركة بعد استكمال برنامجه التأهيلي، وجاء قرار عدم الدفع بالحارس السابق للزمالك والاتحاد السكندري بسبب غيابه عن المشاركة طيلة الدور الثاني من الدورى في الموسم الماضي بسبب الاستبعاد في زعيم الثغر.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مع نظيره الجونة، مساء الخميس المقبل من شهر نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢، على أن يحتضن لقاء الفريقين استاد الإسكندي.

ويحتل زعيم الثغر المركز الثاني عشر في سلم ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز حاصدا فى رصيده 4 نقاط، جمعها من خلال الفوز في لقاء وحيد والتعادل في لقاء آخر والهزيمة في مباراة اخري، بينما يأتي الجونة الحادي عشر بنفس عدد النقاط.