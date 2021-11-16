شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفى الفوز على الجابون.. محمد صلاح والننى وأيمن ومصطفى مع ضياء السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو المنتحب الوطنى لكرة القدم، بالفوز على الجابون، بهدفين مقابل هدف، والتأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، بصورة سيلفى جمعت محمد صلاح ومحمد الننى وأيمن أشرف ومصطفى محمد، مع الكابتن ضياء السيد، مدرب منتخب مصر.

ونشر أيمن أشرف، الصورة التى جمعته بالننى وصلاح ومصطفى مع ضياء السيد، عبر ستورى حسابه على انستجرام، معلقا عليها بقلب أحمر وعلم مصر.



سيلفى الفوز على الجابون

وفاز منتخب مصر على منتخب الجابون 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم بإستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمباراة الفاصلة لكأس العالم 2022 بقطر، أحرز أهداف منتخب مصر محمد مجدى أفشة من ضربة جزاء فى الدقيقة 4، ثم هدف عكسى فى الدقيقة 74 لمدافع الجابون يوهان أوبيانج، بينما أحرز هدف الجابون جيم ألفينا فى الدقيقة 54.

ورفع المنتخب رصيده للنقطة 14 معززًا بهم تصدره للمجموعة ويتأهل عن المجموعة، بينما يتوقف رصيد الجابون عند النقطة السابعة.



