شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسنى: منتخب مصر مع كيروش بقى له شخصية الكبار ومتاح للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أسامة حسنى نجم النادى الأهلى، بما يقدمه البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، مع الفراعنة بعد تأهل مصر إلى التصفيات النهائية للتأهل لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها فى قطر.

وقال أسامة حسنى خلال تقديمه برنامج الأشبال بقناة الأهلى: "منتخب مصر مع كيروش بقى له شخصية المنتخبات الكبير إنه دايما بيلعب للفوز، والجيل ده قادر إنه يوصل مصر لكأس العالم مرة تانية".

وأضاف مهاجم الأهلى السابق: "منتخب مصر أصبح منتخب للجميع، لكل لاعبى الدورى الممتاز والمحترفين، لكن سابقا كان منتخب مصر حكر لمجموعة معينة للاعبين".

وفاز منتخب مصر على منتخب الجابون 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم بإستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمباراة الفاصلة لكأس العالم 2022 بقطر، ليرتفع رصيد المنتخب للنقطة 14 معززًا بهم تصدره للمجموعة ويتأهل عن المجموعة، ينما يتوقف رصيد الجابون عند النقطة السابعة .

أحرز أهداف منتخب مصر محمد مجدى أفشه من ضربة جزاء فى الدقيقة 4، ثم هدف عكسى فى الدقيقة 74 لمدافع الجابون يوهان أوبيانج، بينما أحرز هدف الجابون جيم ألفينا فى الدقيقة 54