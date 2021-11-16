شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم فى بيراميدز وينتظرون مفاوضات التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى عقود أربعة لاعبين في صفوف فريق نادى بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحهم أحقية التوقيع لأى ناد أخر خلال انتقالات شهير يناير المقبل، وهم محمد حمدى وأحمد توفيق والمهدى سليمان وأحمد أيمن منصور.

وكشف مصدر مسئول فى بيراميدز لـ"الخليج 365" إنه رغم اقتراب انتهاء عقود هؤلاء اللاعبين إلا إن الإدارة لم تتخذ خطوة المفاوضات معهم لتجديد عقودهم حتى الوقت الحالى.

أضاف المصدر إن إدارة بيراميدز تنتظر استطلاع رآى الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، والحصول على الضوء الأخضر من الإدارة العليا بفتح ملف مفاوضات التجديد مع هؤلاء اللاعبين.

وتنتظر إدارة بيراميدز عودة محمد حمدى ظهير أيسر الفريق عقب انتهاء مهمته مع المنتخب الوطنى من أجل الاستفسار منه عن حقيقة التوقيع للنادى الأهلى، مع فتح باب المفاوضات معه حول التجديد وانتظار الضوء الأخضر من الإدارة العليا لتفعيل تلك المفاوضات بشكل رسمى.

فى سياق متصل، كان مصدر مسئول بنادى بيراميدز أكد عدم وصول أى عرض خارجى لضم رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل.

وأضاف أنهم علموا باهتمام نادى بشكتاش التركى بضم رمضان صبحى خلال انتقالات يناير، إلا أن بيراميدز لم يتلق أى عروض رسمية فى الوقت الحالى.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفنى لفريق بيراميدز، بقيادة إيهاب جلال، طلب عدم رحيل رمضان صبحى فى انتقالات شهر يناير المقبل، والحفاظ على القوام الأساسى للفريق فى هذا التوقيت، مؤكدا فى الوقت ذاته أن بيراميدز لن يقف فى طريق عودة اللاعب للاحتراف فى نهاية الموسم الحالى إذا تلقى عرضَا مغريًا ويرغب رمضان فى تكرار التجربة.