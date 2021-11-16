شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوجه إلى الإسماعيلية غدًا لإقامة معسكر مواجهة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على التوجه غدًا الأربعاء إلى مدينة الإسماعيلية، من أجل إقامة معسكر إعداد مغلق استعدادًا لمواجهة الدراويش يوم الجمعة المقبل فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يختار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قائمة الفريق عقب التدريب للانتظام في معسكر مغلق بالإسماعيلي عقب تدريب الغد، على أن يخوض الفريق تدريبه يوم الخميس المقبل على ملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية.

ومن المنتظر أن ينضم التونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي، والمغربي أشرف بن شرقي لمعسكر الفريق مساء الغد عقب وصولهم من بلادهم بعد المشاركة مع منتخبي تونس والمغرب في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وكان كارتيرون، طلب من معاونيه إعداد تقريرًا عن اللاعبين الدوليين بالفريق الأبيض مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية، ومعرفة حالة كل لاعب فى المعسكر المقبل خلال تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.