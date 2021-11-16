شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يشيد بتألق كريم فؤاد فى فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالمستوى الذي ظهر عليه كريم فؤاد لاعب الفريق الأحمر طوال فترة توقف الدوري ، والتزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني للأهلي.

كما أشاد بيتسو موسيماني بالمستوى الذي ظهر عليه كريم فؤاد في مباراة الأهلي الودية ضد فريق منية سمنود وتقديمه أداء مميز رغم أنه شارك في غير مركزه.

ويخطط موسيماني للدفع بكريم فؤاد ومنحه فرصة المشاركة في مباريات الاهلي القادمة كمكافأة للاعب على اجتهاده في التدريبات الجماعية .

ويفضل موسيماني اصطحاب كريم فؤاد في قائمة مباريات الاهلي بالدوري باعتباره بديل جوكر يجيد اللعب في عدة مراكز سواء الظهيرين الأيمن والايسر أو الوسط الدفاع أو الجناح الأيمن.