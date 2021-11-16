شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 16 /11 /2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 16 /11 /2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها تحديد موعد عودة الثلاثي علي معلول وبدر بانون ولويس ميكيسوني، ومنح راحة للثنائي بيرسي تاو واليو ديانج من التدريبات الجماعية.
واستعرض موسيماني مع لاعبي الفريق عدة نقاط وأمور فنية خاصة بالأرتباطات المقبلة والتى يحتاج فيها الفريق لمواصلة الإجتهاد والتركيز.
قال مسئولو النادى الاهلى إن التونسى على معلول والمغربي بدر بانون والموزمبيقي لويس ميكيسوني ثلاثي الفريق المارد الأحمرسيصلون القاهرة غداً، بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي الحالية.
وعاد بيرسي تاو وديانج للقاهرة بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022.
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، الثلاثاء، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، ويخوض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لاستئناف الدوري وخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.
أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالمستوى الذي ظهر عليه كريم فؤاد لاعب الفريق الأحمر طوال فترة توقف الدوري ، والتزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني للأهلي.
كما أشاد بيتسو موسيماني بالمستوى الذي ظهر عليه كريم فؤاد في مباراة الأهلي الودية ضد فريق منية سمنود وتقديمه أداء مميز رغم أنه شارك في غير مركزه.