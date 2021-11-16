شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 16 /11 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 16 /11 /2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها تحديد موعد عودة الثلاثي علي معلول وبدر بانون ولويس ميكيسوني، ومنح راحة للثنائي بيرسي تاو واليو ديانج من التدريبات الجماعية.

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة سريعة مع لاعبي الفريق قبل إنطلاق مران اليوم، الثلاثاء، بإستاد التتش بالجزيرة . واستعرض موسيماني مع لاعبي الفريق عدة نقاط وأمور فنية خاصة بالأرتباطات المقبلة والتى يحتاج فيها الفريق لمواصلة الإجتهاد والتركيز.

قال مسئولو النادى الاهلى إن التونسى على معلول والمغربي بدر بانون والموزمبيقي لويس ميكيسوني ثلاثي الفريق المارد الأحمرسيصلون القاهرة غداً، بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي الحالية. وأوضح مسئولو الاهلى أن معلول وبانون سوف يصلان القاهرة عصر غداً على أن يعود ميكيسوني بعدهما بعدة ساعات.

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج ثنائي الفريق، راحة من مران اليوم بعد وصولهما من بلادهما في ساعة متأخرة من أمس. وعاد بيرسي تاو وديانج للقاهرة بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022.