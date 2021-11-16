تألق عنتر وأوموتو أبرز مشاهد مران المصرى استعدادا لبيراميدز.. صور

القاهرة - سامية سيد - وتعادل المصرى البورسعيدى فى أول ثلاث جولات مع غزل المحلة وسموحة وفيوتشر، محققًا 3 نقاط احتل بها المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى المصرى وهو المركز الذى لا يليق بمكانة النادى ولا شعبيته.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لخوض مواجهة قوية مع المصرى البورسعيدى فور عودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز، المتوقفة حاليًا بسبب استعداد المنتخب الوطنى لخوض مباراتى انجولا والجابون الشهر الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.

كما يستعد فريق بيراميدز لخوض مباراة قوية أمام المصرى البورسعيدى يوم 19 نوفمبر الجاري، على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الرابعة من الدوري.