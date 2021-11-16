شكرا لقرائتكم خبر عن زياد طارق يتحدث عن ابتعاده من اللعب مع الإسماعيلى ونصائح وليد سليمان بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث زياد طارق لاعب الأهلي الشاب عن بدايته مع الكرة القدم، قائلاً: "بدأت مع إنبي ولم أوفق به وبعد الرحيل عنه بأسبوع انتقلت للأهلي واختارني محمد شرف وتامر حفني وأول تصعيد لي كان مع بيتسو موسيماني، وكل المدربين أثروا في شخصيتي بقطاع الناشئين ولكن أبرزهم أحمد سراج ترك بصمة كبيرة معي وكان يعنفني دائما من أجل تحقيق الفوز".

قال في تصريحات لبرنامج "الأشبال" على قنالة الأهلي: "في قطاع الناشئين بالأهلي لم يكن هناك مكافأة للتعادل أو الخسارة وكانت المكافأة مخصصة في حالة الفوز فقط، ولذلك كنا نقاتل من أجل تحقيق الفوز في المباريات".

وعن ملابسات إعارته إلى الإسماعيلي في الموسم الماضي، أوضح أن ظروف الإسماعيلي كانت صعبة لأنه كان ينافس على الهبوط في الموسم الماضي، ولكن استفدت من الخبرات ولعبت مع أكثر من مدرب ولكن مع إيهاب جلال كان يخشى يحرقني بلغة الكورة".

شدد: سعيد بالتدرب مع وليد سليمان وأكثر لاعب يشجعني وينصحني كثيرا داخل الملعب، ولست الوحيد ولكن مع كل اللاعبين، كما أن كل اللاعبين دائما يشجعوننا داخل الملعب ونحن مطمئنين بوجودنا وسط اللاعبين الكبار.

وعن مثله الأعلى على المستوى المحلي أكد أن وليد سليمان مثله الأعلى داخل مصر وعالميا الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.