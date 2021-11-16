شكرا لقرائتكم خبر عن شيتوس: وجود طاهر ورمضان والإصابة وراء استبعاد مرموش من أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل رياض شيتوس مدرب المنتخب الأولمبى، أن الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة شوقي غريب قام بتقسيم لاعبي المنتخب الأولمبي على ثلاث مجموعات، من أجل متابعة كل اللاعبين على كثب وتقييم مستواهم بشكل جيد خلال فترة التوقف الدولية من 8 إلى 16 نوفمبر الجاري.

قال شيتوي في تصريحات لبرنانج "الأشبال" على قناة الأهلي إن المرحلة الأولى كانت خلال الفترة من 8 الى 13 نوفمبر وهي الفترة الخاصة باللاعبين الذين يلعبون مع اندية الدوري الممتاز أو يندربون بشكل مستمر مع فرقهم ويتواجدون في قوائم المباريات.

أكمل أن المرحلة الثانية مجموعة اخرى من الدرجة الثانية والذي يضم منجم من اللاعبين فى مختلف أندية المظاليم مثل حرس الحدود والنصر وغيرهم من الأندية، بينما المرحلة الثالثة لاعبى دورى الجمهورية مواليد 2001.

وعن عمر مرموش أكد شيتوس أنه تواجد لفترات طويلة مع المنتخب الأولمبى وكان يلعب في مركزه في ذلك التوقيت رمضان صبحي وطاهر طاهر وكرة القدم فترات للاعب الكرة بمعنى أنه قد يتألق لاعب في فترة ولا يتألق في فترة أخرى ، وكان يؤدي معنا بشكل جيد ولكنه لم يكن متوهجا كما حدث مع فريقه شتوتجارت عندما حصل على أفضل لاعب صاعد في ألمانيا وتم اختياره بعدها للمنتخب الأول.

أوضح أنه كان من المنتظر أن يتواجد في القائمة النهائية المشاركة في الأولمبياد ولكنه تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، بخلاف أن فريقه رفض الموافقة على المشاركة فى الأولمبياد شأنه شأن مصطفى محمد بعد رفض التخلي عنه من قبل نادي جالاتا سراي التركي.

أضاف: كان لدينا أهداف مع المنتخب الأولمبي وهي التأهل للأولمبياد وأدينا بشكل جيد وخسرنا من البرازيل حامل اللقب، وهو أمر متعارف عليه وليس به مشكلة، مشيرا إلى أن هناك 50% أو 60% من قوام المنتخب الأول حاليا من عناصر المنتخب الأولمبي وهو نجاح لنا وللجهاز الفني".