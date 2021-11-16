شكرا لقرائتكم خبر عن 39 فردا فى بعثة المصرى البورسعيدى المسافرة لنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولي النادي المصري البورسعيدي على السفر إلى نيجيريا يوم الثالث والعشرون من نوفمبر الجاري ببعثة مكونة من 39 فردا، ما بين اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية.
كما قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، تكليف النائب الأستاذ حسن عمار عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة النادي إلى نيجيريا، وذلك استعداداً لمباراة الفريق بذهاب دور الملحق من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بمضيفه فريق ريفرز يونايتد.
وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراتي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق ريفرز يونايتد النيجيري بدور الملحق من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، يوم الأحد 28 نوفمبر المقبل موعدًا لمباراة الذهاب والتي ستقام بنيجيريا، فيما تم تحديد يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر المقبل موعدًا لمباراة الإياب، والتي ستقام بمصر.
ومن المنتظر أن يشهد الدور التمهيدي الثاني الإضافي من كأس الكونفدرالية 2021/22 مواجهة الـ16 فريقًا المتأهلين من الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية مع الـ16 فريقًا الخاسرين من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى دور الـ32 "مكرر" من الكونفدرالية الأفريقية، بصعوبة بالغة، بعدما حقق الفوز على نظيره سلطات الموارد الأوغندى بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني.