شكرا لقرائتكم خبر عن 39 فردا فى بعثة المصرى البورسعيدى المسافرة لنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولي النادي المصري البورسعيدي على السفر إلى نيجيريا يوم الثالث والعشرون من نوفمبر الجاري ببعثة مكونة من 39 فردا، ما بين اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية.

قرر الجهاز الفني للنادي المصري البورسعيدي بقيادة التونسى معين الشعباني مغادرة القاهرة في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري، متجها بالفريق إلى نيجيريا لخوض مباراة المحلق لدور الـ32 مكرر بالكونفدرالية، فيما ستعود إلى القاهرة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

كما قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، تكليف النائب الأستاذ حسن عمار عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة النادي إلى نيجيريا، وذلك استعداداً لمباراة الفريق بذهاب دور الملحق من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بمضيفه فريق ريفرز يونايتد.