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أهداف مباراة مصر والجابون

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القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب الوطنى الأول على الجابون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد برج العرب بمدينة الاسكندرية ، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة من التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

أحرز أهداف منتخب مصر محمد مجدى أفشه من ضربة جزاء في الدقيقة 4 ، ثم هدف عكسي في الدقيقة 74 لمدافع الجابون يوهان أوبيانج ، بينما أحرز هدف الجابون جيم ألفينا في الدقيقة 54.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب مصر إلى 14 نقطة، محتلًا بهم صدارة المجموعة السادسة بينما تجمد رصيد الجابون عند 7 نقاط في المركز الثاني.

 

يُذكر أن المنتخب الوطني ضمن التأهل إلى المرحلة الفاصلة في تصفيات المونديال، والتي ستقام مبارياتها في شهر مارس المقبل.

 

هدف تقدم المنتخب 

 

 

هدف تعادل الجابون 

 

الهدف الثانى للمنتخب

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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