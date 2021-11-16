شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة مصر والجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب الوطنى الأول على الجابون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد برج العرب بمدينة الاسكندرية ، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة من التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

أحرز أهداف منتخب مصر محمد مجدى أفشه من ضربة جزاء في الدقيقة 4 ، ثم هدف عكسي في الدقيقة 74 لمدافع الجابون يوهان أوبيانج ، بينما أحرز هدف الجابون جيم ألفينا في الدقيقة 54.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب مصر إلى 14 نقطة، محتلًا بهم صدارة المجموعة السادسة بينما تجمد رصيد الجابون عند 7 نقاط في المركز الثاني.

يُذكر أن المنتخب الوطني ضمن التأهل إلى المرحلة الفاصلة في تصفيات المونديال، والتي ستقام مبارياتها في شهر مارس المقبل.

هدف تقدم المنتخب

هدف تعادل الجابون

الهدف الثانى للمنتخب