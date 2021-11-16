شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد "مصور" فى مران الأهلى استعدادا للمقاولون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقمص كريم فؤاد لاعب النادى الأهلى الجديد، دور المصور خلال مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة نادى المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى العام.

ونشر كريم فؤاد عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، صورا له في مران الفريق اليوم حاملا كاميرا وقام بالتقاط أكثر من لاعب خلال المران أبرزهم محمد محمود ورامى ربيعة وطاهر محمد طاهر.

أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالمستوى الذي ظهر عليه كريم فؤاد لاعب الفريق الأحمر طوال فترة توقف الدوري ، والتزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني للأهلي.

كما أشاد بيتسو موسيماني بالمستوى الذي ظهر عليه كريم فؤاد في مباراة الأهلي الودية ضد فريق منية سمنود وتقديمه أداء مميز رغم أنه شارك في غير مركزه.

ويخطط موسيماني للدفع بكريم فؤاد ومنحه فرصة المشاركة في مباريات الاهلي القادمة كمكافأة للاعب على اجتهاده في التدريبات الجماعية .