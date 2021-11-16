شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين شاركوا لأول مرة مع منتخب مصر تحت قيادة كيروش.. أكرم الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، 5 لاعبين شرف المشاركة لأول مرة بقميص منتخب مصر خلال 5 مباريات فقط قاد فيها منتخب الفراعنة حتى الآن.

وقاد كارلوس كيروش منتخب مصر في 5 مباريات منذ توليه المسئولية خلفا لحسام البدرى، مباراة ودية و4 في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم المقرر أقامتها في قطر 2022.

ونجح البرتغالى في قيادة الفراعنة للفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة ولم يتذوق الخسارة حتى الآن، حيث فاز على ليبيريا "وديا" وأنجولا وليبيا "مرتين" والجابون، وسجل لاعبو الفراعنة 10 أهداف واستقبل 3 أهداف.

ومنح كارلوس كيروش فرصة المشاركة لأول مرة لـ5 لاعبين وهم كل من أكرم توفيق أمام ليبيريا، وعمر مرموش أمام ليبيا، ومحمد حمدى وإمام عاشور وأحمد ياسين في مباراة الجابون.

فاز منتخب مصر على منتخب الجابون 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم بإستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمباراة الفاصلة لكأس العالم 2022 بقطر، ليرتفع رصيد المنتخب للنقطة 14 معززًا بهم تصدره للمجموعة ويتأهل عن المجموعة، ينما يتوقف رصيد الجابون عند النقطة السابعة .

أحرز أهداف منتخب مصر محمد مجدى أفشه من ضربة جزاء فى الدقيقة 4، ثم هدف عكسى فى الدقيقة 74 لمدافع الجابون يوهان أوبيانج، بينما أحرز هدف الجابون جيم ألفينا فى الدقيقة 54