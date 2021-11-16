شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16/ 11/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء الموافق 16/ 11/ 2021 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها كارتيرون يطلب تقريرًا عن دوليى الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلى، والجزيري والمثلوثي وبن شرقى يصلون غدًا القاهرة للانضمام للزمالك.

كارتيرون يطلب تقريرًا عن دوليى الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلى

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من معاونيه إعداد تقريرًا عن اللاعبين الدوليين بالفريق الأبيض مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية، ومعرفة حالة كل لاعب فى المعسكر المقبل خلال تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

لجنة الانضباط السعودية ترفض احتجاج الهلال ضد مشاركة حمدى النقاز لاعب الأهلى

رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودى لكرة القدم، احتجاج نادى الهلال ضد مشاركة التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للنادى الأهلى السعودى، القادم من الزمالك المصرى، وذلك عقب مباراة الفريقين التى أقيمت يوم 29 أكتوبر الماضى، فى الدورى السعودى للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين.

طارق حامد يخوض تدريبات إضافية.. وتقسيمة فى ختام مران الزمالك

أدى طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، بعدما شارك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

شيكابالا يخوض تدريبات خاصة.. وعبد الله جمعة يشارك فى المران الجماعى

أدى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات خاصة فى صالة الجيمانيزيوم بالنادى، فى ظل شكواه من إجهاد عضلى.

كارتيرون يتمسك بمشاركة أوباما أمام الإسماعيلى

تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بمشاركة يوسف أوباما لاعب وسط الفريق أساسيا في مباراة الإسماعيلي المقرر لها الجمعة المقبل ، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدورى.

شيكابالا يجهز دعوى ضد اتحاد الكرة للتعويض عن فترة الإيقاف

يجهز محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن نادى الزمالك دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة للمطالبة بتعويض مالى عن الأضرار الفنية والنفسية عن فترة الإيقاف، وابتعاده عن المشاركة فى المباريات، على خلفيات أحداث مباراة الزمالك والبنك الإهلى فى الموسم الماضى ومراسم تسليم درع الدورى.

الجزيرى والمثلوثى وبن شرقى يصلون غدًا القاهرة للانضمام للزمالك