شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الاتحاد السكندرى بعد تمديد عقود الرباعى القديم والان مع تفاصيل الخبر
كان الاتحاد السكندري نجح في ضم 12 صفقة هذا الموسم وهم، المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو فى صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغانى، والمهاجم الدولى الأنجولى كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق، وأحمد على مهاجم البنك الأهلى.
في سياق مختلف، دخل ثنائى الأهلى محمد فخرى وأحمد نبيل كوكا دائرة اهتمامات الاتحاد السكندرى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وبدأ النادي السكندرى اتصالاته مع القلعة الحمراء لضم الثنائى على سبيل الإعارة.
وكشف مصدر بالجهاز الفنى لنادى الاتحاد السكندرى لليوم السابع ترحيب حسام حسن بضم الثنائى محمد فخرى لاعب فريق الشباب بالأهلى ومنتخب الشباب السابق، وأحمد نبيل كوكا الذى قدم مستوى مميزا فى بعض المباريات التى حصل عليها مع المارد الأحمر الموسم الماضى.