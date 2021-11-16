شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الاتحاد السكندرى بعد تمديد عقود الرباعى القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الارتياح بين صفوف الفريق الكروى الأول لنادي الاتحاد السكندرى، بعد نجاح مجلس إدارة النادى فى تمديد عقود معظم اللاعبين الذى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى.

ونجح الاتحاد فى تمديد عقود رباعي الحرس القديم بالنادي، وهم، كريم الديب لاعب الوسط لمدة 3 مواسم قادمة، وهشام صلاح مدافع الفريق لمدة 5 مواسم، ومروان عطية لاعب الوسط لمدة 5 مواسم أيضا، وأحمد نبيل مانجا لمدة 3 مواسم.

كان الاتحاد السكندري نجح في ضم 12 صفقة هذا الموسم وهم، المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو فى صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغانى، والمهاجم الدولى الأنجولى كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق، وأحمد على مهاجم البنك الأهلى.