شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16/ 11 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر على منتخب الجابون 2 / 1 في اللقاء الذى أقيم بإستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمباراة الفاصلة لكأس العالم 2022 بقطر.

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من معاونيه إعداد تقريرًا عن اللاعبين الدوليين بالفريق الأبيض مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية، ومعرفة حالة كل لاعب فى المعسكر المقبل خلال تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

أفشة: حلمت بضربة جزاء قبل مواجهة الجابون.. وأبراهيم فايق سر الاحتفال بالهدف