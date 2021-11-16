شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16/ 11 /2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر على منتخب الجابون 2 / 1 في اللقاء الذى أقيم بإستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمباراة الفاصلة لكأس العالم 2022 بقطر.
طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من معاونيه إعداد تقريرًا عن اللاعبين الدوليين بالفريق الأبيض مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية، ومعرفة حالة كل لاعب فى المعسكر المقبل خلال تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
أفشة: حلمت بضربة جزاء قبل مواجهة الجابون.. وأبراهيم فايق سر الاحتفال بالهدف
كشف محمد مجدى " أفشة " صانع العاب فريق الاهلى ومنتخب مصر أنه توقع أحتساب ضربة جزاء في مباراة الفراعنة أمام الجابون اليوم وتم الاستفسار عن اللاعبين التي سوف يسددون ضربات الجزاء من قبل ضياء السيد المدرب المساعد وتم التشاور بينه وبين عمرو السولية قبل تنفيذها.
موسيمانى يشيد بتألق كريم فؤاد فى فترة التوقف
أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالمستوى الذي ظهر عليه كريم فؤاد لاعب الفريق الأحمر طوال فترة توقف الدوري، والتزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني للأهلي.