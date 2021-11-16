شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: حلمت بضربة جزاء قبل مواجهة الجابون.. وإبراهيم فايق سر الاحتفال بالهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مجدى " أفشة " صانع العاب فريق الاهلى ومنتخب مصر أنه توقع أحتساب ضربة جزاء في مباراة الفراعنة أمام الجابون اليوم وتم الاستفسار عن اللاعبين التي سوف يسددون ضربات الجزاء من قبل ضياء السيد المدرب المساعد وتم التشاور بينه وبين عمرو السولية قبل تنفيذها .

وأوضح محمد مجدى " أفشة " خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت أن سر الاحتفال بهدف اليوم أمام الجابون أنه تم الحديث مع الاعلامى أبراهيم فايق منذ 4 أيام و الاحتفال بالنظارة .

وأشار محمد مجدى " أفشة " أنه يتمنى أحتساب الهدف الثانى لمنتخب مصر لصالح محمد صلاح قائد منتخب مصر و ليفربول الانجليزى .

تساوى محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى، مع مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى التركى، فى قائمة هدافى منتخب مصر فى تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم المقرر لها 2022 فى قطر.

وأحرز محمد مجدى أفشة هدفه الثانى اليوم أمام الجابون من ركلة جزاء، ليرفع رصيده لهدفين بعدما نجح فى تسجيل الهدف الأول فى أنجولا فى الجولة الأولى، ليتساوى مع مصطفى محمد صاحب الهدفين فى قائمة الأكثر تهديفيا فى هذه التصفيات.

فاز منتخب مصر على منتخب الجابون 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم بإستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمباراة الفاصلة لكأس العالم 2022 بقطر، ليرتفع رصيد المنتخب للنقطة 14 معززًا بهم تصدره للمجموعة ويتأهل عن المجموعة، ينما يتوقف رصيد الجابون عند النقطة السابعة .

أحرز أهداف منتخب مصر محمد مجدى أفشه من ضربة جزاء فى الدقيقة 4، ثم هدف عكسى فى الدقيقة 74 لمدافع الجابون يوهان أوبيانج، بينما أحرز هدف الجابون جيم ألفينا فى الدقيقة 54