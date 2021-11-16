شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش بعد الفوز على الجابون: حققنا مكاسب عديدة ودعونا نستعد للمباراة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، عن سعادته بالفوز الذى حققه على الجابون، فى ختام دور المجموعات من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، مشيرا إلى أن فوز اليوم له عدة مكاسب منها الخروج بدون هزيمة وأيضا مشاركة اللاعبين الجدد واكتساب الخبرات، مؤكدا أننا جاهزون للمرحلة المقبلة.

وكتب كيروش، عبر حسابه على انستجرام: "عدة انتصارات اليوم.. نتيجة فوز أخرى.. قمة المجموعة برصيد 14 نقطة ودون هزيمة.. لاعبون جدد على أرض الملعب يكتسبون الخبرة وجميع اللاعبين جاهزون للمستقبل، خطوة إلى الأمام وشكرا لك يا أولاد ومبروك مصر.. دعونا نستعد للمباراة القادمة".



كيروش

وفاز منتخب مصر على منتخب الجابون 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم بإستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمباراة الفاصلة لكأس العالم 2022 بقطر، أحرز أهداف منتخب مصر محمد مجدى أفشة من ضربة جزاء فى الدقيقة 4، ثم هدف عكسى فى الدقيقة 74 لمدافع الجابون يوهان أوبيانج، بينما أحرز هدف الجابون جيم ألفينا فى الدقيقة 54.

ورفع المنتخب رصيده للنقطة 14 معززًا بهم تصدره للمجموعة ويتأهل عن المجموعة، بينما يتوقف رصيد الجابون عند النقطة السابعة.